11.05.2021 (16:00)

Центральный военный оркестр Минобороны России выступил с концертом «Дню Победы посвящается…»

Постоянный участник фестиваля «Спасская башня», главный военно-музыкальный коллектив Вооружённых Сил РФ — Центральный военный оркестр Минобороны России — выступил в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского с концертной программой, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В концерте «Дню Победы посвящается…», который состоялся в рамках IX Международного открытого фестиваля искусств, приняли участие Государственный камерный хор Республики Татарстан, Академический большой хор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева и Академический хор Московского метрополитена.

За дирижёрским пультом в этот день находился заместитель начальника Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации подполковник Константин Петрович.

Со сцены Московской консерватории прозвучали произведения Клаудио Монтеверди, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Альфреда Шнитке, Ефрема Подгайца, Шамиля Шарифуллина, Сакена Сейфуллина, а также русские и татарские народные песни, композиции военных лет.

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