11.05.2021 (15:45)

Более 80 единиц военной техники поступило в ЦВО с начала года

Более 80 единиц вооружения и военной техники поступило в войска Центрального военного округа (ЦВО) с начала текущего года. Колесная, гусеничная техника различного назначения, а также летательные аппараты пополнили парк вооружения соединений и воинских частей ЦВО, дислоцированных в Оренбургской, Самарской, Челябинской и Тюменской областях.

В числе поступившей техники — танки с улучшенными боевыми характеристиками Т-72Б3М, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М. Подразделения обеспечения получили современные военные грузовики Урал 4320 «Мотовоз», КамАЗ «Мустанг», армейские вездеходы УАЗ «Патриот», комплексные аппаратные связи П-240И «Переселенец», седельные тягачи и топливозаправщики, а также новейшие санитарные бронеавтомобили «Линза». Смешанная авиационная дивизия в Челябинской области получила два модернизированных самолета: истребитель-бомбардировщик Су-34М и фронтовой разведчик Су-24МР.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов РФ в трех федеральных округах. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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