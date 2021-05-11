11.05.2021 (15:30)

Юнармейцы Ставрополья примут участие в исторической реконструкции «Битва за Кавказ»

29 мая в городе Лермонтово Ставропольского края состоится «Битва за Кавказ». Эта битва стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Она длилась 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года). За это время советские войска в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности провели целый комплекс оборонительных и наступательных операций.

Осенью 1942 года немецкие войска заняли большую часть Кубани и Северного Кавказа, однако после поражения под Сталинградом в феврале 1943 года были вынуждены отступить из-за угрозы окружения. Советские альпинисты из состава 46-й армии сняли с вершин Эльбруса немецкие флаги и установили знамёна СССР.

«Это очень важная битва, которая вошла в историю военного искусства. В годы Великой Отечественной войны Кавказ являлся одним из основных источников стратегического сырья, по этой причине Гитлер выбрал именно это направление в качестве основного. Но просчитался… Советские войска оказали мощное сопротивление. Мы помним о подвиге солдат и командиров», – сказал начальник Главного штаба Юнармии, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Никита Нагорный.

В исторической реконструкции примут участие около 150 человек. Среди них и активисты движения «Юнармии». Ребята готовились к «Битве за Кавказ» в течение нескольких недель: изучали хронику Великой Отечественной войны, искали информацию о советской и немецкой технике, а также расспрашивали очевидцев тех событий.

«Окунуться в реконструкцию событий – это лучше, чем сидеть на уроках истории в классах и знать её только по учебникам. Мы можем своими руками потрогать советский танк или же изучить детали немецкого автомобиля, а главное – нам посчастливилось пообщаться с очевидцами тех событий», – сказала юнармеец Аня Зарочинцева.

Предполагается, что Фестиваль посетят около 6 тыс. человек. Они смогут принять активное участие в работе интерактивных площадок, посвящённых событиям «Битвы за Кавказ». Зрителей ждут показательные выступления военнослужащих, а также выставка музейной техники. Можно будет понаблюдать за работой полевого госпиталя и послушать оркестр.

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