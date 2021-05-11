11.05.2021 (15:00)
Танк Т-34 возвращается в пункт постоянной дислокации после военного парада в Нижнем Новгороде
Свыше 400 км из Нижегородской в Московскую область преодолеет танк Т-34 Западного военного округа после участия в военном параде 9 мая.
В ходе проведения подготовки к параду экипаж проехал свыше 200 км, а также в рамках технических работ военнослужащие провели покраску внутренних и внешних агрегатов боевой техники, замену различных жидкостей.
Напомним, ранее историческая техника прибыла из Кантемировской танковой дивизии в Нижний Новгород для подготовки к военному параду в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
После возвращения в пункт постоянной дислокации агрегаты парадного расчета пройдут регламентное обслуживание и будут переведены в штатный (исходный) облик.
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