11.05.2021 (14:45)

ОТРК «Искандер-М» возвращаются в пункт постоянной дислокации после военного парада в Нижнем Новгороде

Сегодня военнослужащие и военная техника ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа, принимавшие участие в военном параде в Нижнем Новгороде, убыли к месту постоянной дислокации.

Колонне парадного расчета предстоит совершить марш в пункт постоянной дислокации протяженностью более 200 км, преодолев свыше 50 различных опасных участков дорог.

Напомним, ранее пусковые установки ОТРК «Искандер-М» Ивановского соединения прибыли для подготовки к военному параду в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По прибытии в пункт постоянной дислокации агрегаты парадного расчета пройдут регламентное обслуживание, им будет возвращен штатный вид, соответствующий готовности к несению боевого дежурства.

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