11.05.2021 (14:30)

В праздничные дни более 2 тысяч военнослужащих посетили театры Москвы

В Центральном Доме Российской Армии подвели итоги проведения культурно-массовых мероприятий «В кругу друзей», посвященных празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В течение майских праздников эти мероприятия прошли на 6 театральных площадках.

По традиции в День Победы военнослужащих гостеприимно принял Государственный академический Большой театр. На его сцене состоялся концерт молодежной оперной группы ГАБТ. В этот же день главный военный театр – Центральный академический театр Российской Армии пригласил на спектакль «Барабанщица». А накануне в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» прошел концерт, посвященный Дню Победы.

Большую программу предложил Московский Художественный академический театр имени М.Горького: зрители посмотрели постановки «Отцы и дети», «Укрощение строптивой», «Красавец мужчина», «Нюрнбергский вальс», «Домик на окраине». Военнослужащие также посетили Московский государственный академический театр оперетты, где прошли такие спектакли, как «Ромео vs Джульетта ХХ лет спустя», «Куртизанка», «Король Артур», «Летучая мышь» и другие. Наконец, в Государственном академическом центральном театре кукол имени С.В. Образцова были показаны постановки для детей и взрослых.

В общей сложности культурно-массовые мероприятия ЦДРА «В кругу друзей» посетили более 2 тысяч военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице