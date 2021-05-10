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10.05.2021 (01:00)

Салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии произвел салют в честь 76-й годовщины Великой Победы

К производству праздничного салюта в честь 76-й годовщины Великой Победы личный состав салютного дивизиона Михайловской военной артиллерийской академии начал готовился задолго до 9 мая.

В ходе подготовки заключительного аккорда всенародного праздника курсанты-михайловцы отрабатывали практические навыки работы на 85-мм дивизионных пушках и салютных установках, добиваясь четкости и слаженности совместных действий.

По многолетней традиции в 22 часа 9 мая с побережья у стен Петропавловской крепости через каждые 20 секунд салютным дивизионом произведено 30 поименованных орудийных залпов, сопровождаемых выпуском свыше тысячи фейерверочных изделий разных видов, расцветивших небо над городом-героем яркими красками к восторгу зрителей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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