10.05.2021 (01:00)
Салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии произвел салют в честь 76-й годовщины Великой Победы
К производству праздничного салюта в честь 76-й годовщины Великой Победы личный состав салютного дивизиона Михайловской военной артиллерийской академии начал готовился задолго до 9 мая.
В ходе подготовки заключительного аккорда всенародного праздника курсанты-михайловцы отрабатывали практические навыки работы на 85-мм дивизионных пушках и салютных установках, добиваясь четкости и слаженности совместных действий.
По многолетней традиции в 22 часа 9 мая с побережья у стен Петропавловской крепости через каждые 20 секунд салютным дивизионом произведено 30 поименованных орудийных залпов, сопровождаемых выпуском свыше тысячи фейерверочных изделий разных видов, расцветивших небо над городом-героем яркими красками к восторгу зрителей.
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