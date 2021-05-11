11.05.2021 (14:15)

В апреле на территории Свердловской области прошла акция «Служба по контракту – твой выбор», в которой приняли участие более 15 тыс. граждан

Более 15 тыс. граждан приняли участие в информационной акции «Служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор», проведенной сотрудниками пункта отбора на военную службу по контракту г. Екатеринбурга в апреле текущего года. Об этом сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту г. Екатеринбурга майор Виктор Валенцов.

«Более 15 тыс. граждан посетило агитационные мероприятия, проводимые пунктом отбора на военную службу по контракту в муниципалитетах Свердловской области в апреле текущего года», – сказал майор Виктор Валенцов. Он отметил, что около 100 граждан прошли предварительные мероприятия отбора на военную службу. Более 20 человек написали заявления о заключении с ними контракта на прохождение службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. «Информирование кандидатов проходило в том числе с применение очков виртуальной реальности, позволяющих погрузить соискателей в мир военных учетных специальностей соединений и воинских частей Центрального военного округа. География акция охватила как центр Свердловской области, так и наиболее отделенные населенные пункты: города Серов, Карпинск, Ивдель и Североуральск», – сказал Виктор Валенцов.

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