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11.05.2021 (14:00)

В Республике Хакасия сотрудники ВАИ приняли участие в автопробеге, посвященном 76-й годовщине Победы

В Республике Хакасия сотрудники военной автомобильной инспекции Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в автопробеге, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие совместно с участниками автопробега проехали с красными флагами по центральным улицам Абакана. На головном автомобиле колонны была развернута копия Знамени Победы, а из остальных автомобилей звучала музыка с песнями военных лет, создавая атмосферу праздника и напоминая жителям города о великом подвиге, совершенном советским народом в годы войны.

Кроме этого, перед автопробегом военные автоинспекторы и сотрудники ГИБДД Республики Хакасия провели информационную акцию, в которой призывали водителей к культуре вождения на дорогах, вручали им памятные информационные листовки и буклеты с поздравлениями.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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