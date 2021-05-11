11.05.2021 (13:45)
В Новосибирске сотрудники военной полиции ЦВО поздравили ветеранов с Днем Победы
В Новосибирске сотрудники военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы.
Военные полицейские вручили цветы и подарки ветеранам, которые 9 мая пришли на главную площадь города для того, чтобы принять участие в праздновании 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и посмотреть на парад. Сотрудники военной полиции выразили ветеранам искреннюю благодарность за совершенный исторический подвиг и самоотверженность, проявленную в борьбе с фашистскими захватчиками, пожелали им крепкого здоровья и мирного неба.
Во время проведения парада в Новосибирске присутствовало около 40 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
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