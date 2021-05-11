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11.05.2021 (13:30)

Более 10 тысяч мишеней различного типа будет подготовлено на полигонах Сибири к летнему периоду обучения

Военнослужащие объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, подготовят более 10 тысяч мишеней различного типа и размеров к летнему периоду обучения.

Особое внимание уделяется текущему ремонту и обслуживанию мишенного оборудования, а также повышению возможностей полигонов и специализированных классов.

Модернизируются и обновляются мишенные поля различного типа, которые предназначены для обучения по применению стрелкового оружия, бронетанковой техники, артиллерии. Во время подготовительного периода также пройдут обслуживание радиоуправляемые мишени, имитирующие живую силу и объекты условного противника, стенки, гонги, площадки для выполнения упражнений по практической стрельбе, вождению боевых машин.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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