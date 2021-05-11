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11.05.2021 (13:15)

Женская команда ЦСКА по гандболу вышла в финал Чемпионата России

Женская команда Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) по гандболу вышла в финал Суперлиги Чемпионата России по гандболу среди женских команд в сезоне 2020-2021.

Одержав победу над тольяттинской «Ладой» армейская женская команда обеспечила свое участие в первом матче решающей серии, который состоится в Москве в воскресенье 16 мая. Соперником ЦСКА в финальной игре станет победитель пары «Ростов-Дон» - «Астраханочка».

История гандбольной команды Центрального спортивного клуба Армии насчитывает более 50 лет. За это время ЦСКА воспитало несколько поколений ярких гандболистов и тренеров, которые были не только чемпионами своей страны, но и завоевывали награды на различных международных соревнованиях.

2019 году был создан женский профессиональный гандбольный клуб ЦСКА. И в своем дебютном сезоне команда завоевала бронзовые медали и заслужила право представлять Россию в розыгрыше престижного Европейского турнира DELO EHF Лиги Чемпионов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Панков
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