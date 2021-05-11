11.05.2021 (13:00)

Первый эшелон 48-й отдельной железнодорожной бригады прибыл в Амурскую область для выполнения задач по строительству второй ветки БАМ

В Амурскую область на станцию Дугда Дальневосточной железной дороги прибыл первый воинский эшелон 573-го отдельного железнодорожного батальона механизации 48-й отдельной железнодорожной бригады, убывший со станции Стрела из Омской области.

Перед военнослужащими стоит задача по отсыпке насыпи под строительство второй ветки железнодорожного пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Эшелон в составе 31 вагона, включающий в себя два пассажирских вагона, 24 платформы, четыре крытых вагона, вагон-кухню, доставил личный состав, 23 единицы автомобильной и специальной техники, вагончики для бытовых нужд, материальные средства, продовольствие и всё необходимое для развёртывания полевого лагеря.

Воинский эшелон от станции отправления до станции назначения преодолел более 4,7 тыс. км.

По прибытии на станцию Дугда личный состав, следовавший в составе эшелона, незамедлительно приступил к разгрузке техники и материальных средств.

Первоочередной задачей прибывших военнослужащих является в установленные сроки осуществить выгрузку, не допустить сверхнормативного использования подвижного состава под грузовыми операциями, развернуть узел связи и полевой лагерь для проживания, а также подготовить площадку для строительства блочно-модульного городка для комфортного проживания военнослужащих.

По окончании выгрузки личный состав батальона совершил экскурсию по пос. Дугда. Военнослужащие пообщались с местными жителями, которые встретили военных железнодорожников доброжелательно, охотно рассказали о своем поселке, обычаях, достопримечательностях и красивых таежных местах.

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