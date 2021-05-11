11.05.2021 (12:45)

Водолазы Черноморского флота завершили работы по подъёму затопленных объектов со дна Севастопольской бухты

Аварийно-спасательный отряд (АСО) управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Черноморского флота (ЧФ) завершил работы по подъёму со дна Севастопольской бухты затопленных объектов.

Водолазные специалисты выполнили поставленные задачи в рамках ранее запланированных работ по расчистке дна в Графской бухте (Нефтегавань). Всего было поднято 14 объектов (общей массой около 5 тыс.тонн), которые представляют собой в основном плавпричалы различных типов, затопленные в прошлом веке.

Помимо плавпричалов со дна бухты также поднято более 50 штук авиационных бомб, общим весом порядка 35 тонн.

Ввиду различного состояния затопленных плавпричалов к работам были привлечены специалисты Центра материально-технического обеспечения флота, которые обеспечивали работу оборудования для продувки объектов сжатым воздухом.

Водолазные и подъёмные работы проводили силы аварийно-спасательного отряда ЧФ, в том числе спасательное судно «Эпрон», водолазное морское судно ВМ-154, многофункциональный модульный катер катамаранного типа СМК-2169, рейдовый водолазный катер РВК-1112 и плавкраны. Обследование объектов на дне, грунторазмыв, герметизацию отсеков, остропку и обеспечение подъёма выполняли 15 водолазных специалистов АСО ЧФ.

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