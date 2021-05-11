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11.05.2021 (12:30)

В мотострелковый полк армейского корпуса Балтийского флота поступили новые боевые машины пехоты БМП-3

На вооружение мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининграде, поступило более 30 современных боевых машин пехоты БМП-3.

Военнослужащие начнут осваивать новую технику в начале летнего периода обучения.

Новые машины поступили в рамках реализации программы перевооружения. БМП-3, в отличие от предшественников, получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, значительно повышена защищенность экипажа. Помимо этого, на БМП-3 установлены водометные движители, которые используются при форсировании водных преград.

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения открыто расположенной и укрытой живой силы, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей.

Штатным вооружением БМП-3 являются 100-мм орудие-пусковое устройство для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет ПКТ и система пуска дымовых гранат.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот
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