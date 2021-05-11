11.05.2021 (12:15)

В Военно-морском политехническом институте была открыта персональная выставка художника-мариниста Тимура Ярулина

В Военно-морском политехническом институте (г. Пушкин) Военного учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская академия» состоялось торжественное открытие выставки художника-мариниста Тимура Ярулина «Корабли Победы». Серия картин, посвященная кораблям отечественного Военно-морского флота, приурочена к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На этих полотнах изображены события войны.

Среди картины на выставке представлены: «Лидер «Ташкент», «Эскадренный миноносец «Грозный», «Гвардейский эскадренный миноносец «Сообразительный», «Труженик» войны», «Краснознаменный крейсер «Киров» у острова Котлин», «Гвардейская и Краснознаменная подводная лодка С-56», «Морской тральщик проекта 254К», «Морской траль­щик «Вице-адмирал Захарьин». Их характерной чертой является историческая достоверность и строгое техническое соответствие изображаемых кораблей с прототипами.

«Корабли Победы» продолжает серию выставок художников-маринистов в Военно-морском политехническом институте. Ранее ко дню моряка-подводника была открыта выставка «Флот. Север. Море» Станислава Ананько.

Справочно:

Тимур Ярулин – художник-маринист, действительный член Петровской академии наук и искусств, эксперт Международного координационного центра им. С. К. Джевецкого, капитан 3 ранга.

Родился 8 ноября 1961 года. Окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище им. В. И. Ленина. Проходил службу на надводных кораблях Черноморского флота. Был начальником курса в Военно-морском инженерном институте (г. Пушкин). С 2007 г. – офицер запаса.

Участник многих персональных выставок, проходивших в Санкт-Петербурге, Пушкине, Североморске, Севастополе и Казани. Работы Тимура Ярулина находятся в кают-компаниях многих кораблей и вспомогательных судов Северного и Тихоокеанского флотов, использованы в интерьерах актового зала и аудиторий Военно-морского политехнического института, а также имеются в частных коллекциях в России и за рубежом.

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