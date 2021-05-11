11.05.2021 (12:00)

В подмосковном Краснознаменске в День Победы военнослужащие 15-й армии ВКС ОсН чествовали ветеранов Великой Отечественной войны

9 мая военнослужащие 15-й армии ВКС особого назначения приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню у мемориала «Георгиевская лента» в подмосковном Краснознаменске.

В памятных мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне также участвовали представители командования объединения ВКС особого назначения, Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова, юнармейцы, ветераны и жители города. Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы и венки к Вечному огню.

Командованием 15-й армии ВКС во взаимодействии с городской администрацией было организованно адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с вручением благодарственных писем и исполнением музыкальных композиций военных лет оркестром Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова во дворах домов, в которых проживают ветераны.

Патриотическая акция «Бессмертный полк» была организована в Краснознаменске в непривычном формате — по улицам города прошла колонна военной автомобильной техники, стилизованной соответствующей символикой и оформленной портретами участников Великой Отечественной войны.

Завершился День Победы в Краснознаменске проведением акций «Свеча Памяти».

Всего в Краснознаменске проживает более 100 ветеранов, среди которых фронтовики, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей. Семь ветеранов воевали на полях сражений с самого начала войны и прошли боевой путь от Москвы до Берлина.

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