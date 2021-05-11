11.05.2021 (11:30)

Курсанты Военно-медицинской академии посетили Спасо-Преображенский собор

10 мая 2021 года курсанты 2,3,4, и 8 факультетов Военно-медицинской академии посетили с экскурсией Спасо-Преображенский собор.

Мероприятие началось с литургии. В ходе экскурсии курсанты познакомились с одной из главных святынь собора – иконой Спаса Нерукотворного. Эта икона была написана московским иконописцем Симоном Ушаковым для царя Алексея Михайловича и была любимым образом Петра I. С ним он был и при закладке Санкт-Петербурга, и при Полтавской битве, и при кончине и отпевании.

Стоит отметить, что образ Спаса Нерукотворного занимает центральное место в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации в Подмосковье. «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители – защитника и спасителя.

В Спасо-Преображенском соборе по сей день сохраняются и преумножаются традиции торжественных служб, а ежедневные богослужения не прекращались и в сложные периоды истории.

Экскурсия для курсантов академии завершилась в трапезной собора в теплой и дружественной обстановке.

Справочно:

Спа?со-Преображе?нский собо?р (официальное название — Собор Преображе?ния Госпо?дня всей гва?рдии) в Санкт-Петербурге — православный храм Санкт-Петербургской и Ладожской епархии Русской православной церкви, на Преображенской площади. Построен по проекту Василия Стасова в 1829 году на месте более раннего храма. Памятник архитектуры классицизма.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице