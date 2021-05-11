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11.05.2021 (11:15)

Подразделения Балтийского флота возвращаются в пункты постоянной дислокации после участия в параде Победы

Подразделения Балтийского флота, военнослужащие которых представили в Калининграде на параде Победы механизированную колонну военной и специальной техники, возвращаются в пункты постоянной дислокации. С целью обеспечить безопасность участников дорожного движения передислокация будет осуществляться в вечернее и ночное время в сопровождении патрульных автомобилей Военной автомобильной инспекции.

Всего в состав механизированной колонны на параде 9 мая в Калининграде было включено 76 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота. В параде были задействованы: танки Т-72Б3М, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», зенитно-ракетные комплексы «С-400», зенитно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», тактические ракетные комплексы «Искандер», противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», бронированные разведывательно-дозорные машины, многоосные тяжелые тягачи.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот
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