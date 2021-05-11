11.05.2021 (11:00)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Сегодня под руководством Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Открывая совещание, глава военного ведомства рассказал об участии Министерства обороны в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжества были организованы в 377 городах страны, в 28 из них состоялись военные парады, главный из которых традиционно прошёл на Красной площади. Министр поблагодарить всех участников этих масштабных мероприятий.

Сергей Шойгу напомнил, что в настоящее время продолжается военно-патриотическая акция «Мы – армия страны. Мы – армия народа». 25-го апреля с Киевского вокзала отправился тематический поезд с экспозициями, посвящёнными истории Великой Отечественной войны, развитию Вооружённых Сил и работе военных медиков. Завтра состав прибудет в Ростов-на-Дону - город воинской славы, в котором в ноябре 41-го года вермахт потерпел первое крупное поражение.

К 27-му июня акция охватит более 50 российских городов. Для их жителей и гостей подготовлены познавательные выставки, лекции о героическом прошлом и настоящем нашей страны. В специально оборудованных терминалах можно получить сведения о ветеранах Великой Отечественной войны. Помимо этого, предусмотрена безусловно концертная программа в исполнении прославленных военных музыкальных коллективов.

Глава военного ведомства отметил, что все мероприятия Министерства обороны проходят с соблюдением мер профилактики коронавируса, а поставки вакцины в войска организованы ритмично и планомерно.

«Начали мы, – сказал Сергей Шойгу, – с вакцинации групп риска и боевых подразделений. К сегодняшнему дню Министерство обороны получило 850 тысяч доз препарата «Спутник V», привито более восьмисот тысяч человек. План по вакцинации выполнен, но активная работа в данном направлении в Вооружённых Силах продолжается».

Затем он напомнил, что прививка позволяет не допустить осложнения эпидемической обстановки в войсках, и поручил и дальше проводить разъяснительную работу с личным составом, членами семей военнослужащих и гражданским персоналом о необходимости вакцинации.

В ходе совещания глава Министр обороны РФ также рассказал об итогах конкурсных мероприятий с участием курсантов и воспитанников образовательных организаций стран Содружества Независимых Государств.

В очном формате проведена шестая Международная олимпиада курсантов по математике, иностранному языку, военной истории и информатике. Дистанционно прошла вторая Международная олимпиада среди учащихся довузовских образовательных учреждений по географии, математике и физике, а также литературный конкурс «Проба пера». Победителями во всех состязаниях стали российские команды.

Далее министр остановился на ещё одном значимом мероприятии.

30 апреля в парке «Патриот» Министерством обороны совместно с Министерством науки и высшего образования была проведена Всероссийская научно-практическая конференция по реализации Послания Президента России в части совершенствования военной подготовки студентов гражданских вузов. В её работе приняли участие более одной тысячи человек, в том числе представители четырёхсот четырёх образовательных организаций в режиме онлайн. По итогам конференции единогласно принята Декларация о перспективах развития системы военного обучения в гражданских высших школах.

Как подчеркнул министр, военная подготовка станет доступной для студентов всех федеральных государственных вузов, которые будут к этому готовы.

Приступив к тематической части совещания, Сергей Шойгу предложил рассмотреть состояние правопорядка и дисциплины в Вооружённых Силах.

Министерство обороны уделяет самое пристальное внимание улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах, созданию необходимых условий для прохождения службы.

Благодаря принимаемым мерам по итогам прошлого года общее количество правонарушений снизилось на 7,4%, а их участников - на 6,3%.

На 25% сократилось число преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей. На пятнадцать с половиной процентов уменьшилось количество нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Регулярно проводятся мероприятия по предупреждению распространения наркотиков среди военнослужащих.

Глава военного ведомства подчеркнул, что важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств.

В настоящее время в подавляющем большинстве соединений и воинских частей удаётся избежать правонарушений в этой сфере.

В целом в состоянии правопорядка и воинской дисциплины налицо определённая положительная динамика.

«Следует продолжить системную работу по повышению правосознания военнослужащих», – сказал министр.

Он привел следующие цифры. По результатам социологических исследований деятельность Вооружённых Сил поддерживает 77,4% населения. 79% граждан отмечает улучшение общего состояния войск, 83% - высокую боеспособность Армии России и её готовность защитить страну.

«Считаю, – сказал Сергей Шойгу, – что это стало возможным в том числе благодаря повышению уровня правопорядка и воинской дисциплины».

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