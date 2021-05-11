11.05.2021 (10:45)

Экипаж патрульного корабля «Василий Быков» ЧФ провёл комплекс учений в Чёрном море

В соответствии с планом боевой подготовки патрульный корабль (ПК) «Василий Быков» Черноморского флота (ЧФ) провел комплекс корабельных боевых учений. В ходе выполнения задач в акватории Чёрного моря корабельные средства наблюдения выявили применение оружия по кораблю. Расчёты ПВО боевых постов «Василия Быкова» отразили ракетный удар, произведённый с борта корабля условного противника.

На втором этапе мероприятия боевой подготовки моряки выполнили стрельбы из артиллерийского вооружения корабля по надводным и воздушным целям. В роли первых были корабельные щиты-мишени, вторые были представлены авиационными бомбами, которые были сброшены с самолётов морской авиации ЧФ.

Также в ходе учения экипаж корабля провёл практическое гранатометание в целях отработать действия по уничтожению подводных диверсионных групп противника во время стоянки корабля на незащищенном рейде.

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