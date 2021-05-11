11.05.2021 (10:30)

В Челябинской области в казачьем танковом полку ЦВО открыли памятник гвардейцам-танкистам

В расположении казачьего танкового полка гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области, открыли памятник гвардейцам-танкистам. На каменном постаменте у штаба полка был установлен танк Т-80 и закреплена мемориальная табличка.

Открытие памятника было приурочено к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии приняли участие военнослужащие полка и ветераны танковых войск.

Выступая перед собравшимися, командир воинской части подполковник Канат Мукатов подчеркнул, что современные гвардейцы-танкисты ЦВО свято чтят традиции, рожденные в боях, и постоянно повышают уровень своего профессионального мастерства.

«Открывая памятник, мы не только отдаем дань памяти советским и российским танкистам, павшим в боях, но и чествуем ветеранов танковых войск, продолжающих вносить значительный вклад в патриотическое воспитание современной молодежи и повышение престижа военной службы», – сказал подполковник Канат Мукатов. Он отметил, что героические ратные дела гвардейцев-танкистов всегда будут примерами беззаветного служения Отечеству для всех военнослужащих.

В завершение мероприятия военнослужащие возложили к подножию монумента венки и памятные гирлянды, а также прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного оркестра.

Справочно:

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа с целью сохранения боевых традиций была вновь сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит 3 танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

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