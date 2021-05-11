11.05.2021 (10:15)

В ходе празднования Дня Победы военнослужащие ЮВО поздравили около 7 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны

В ходе празднования Дня Победы творческие коллективы и военнослужащие воинских частей и учреждений культуры Южного военного округа (ЮВО) поздравили около 7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.

Силами художественных коллективов и концертных бригад ЮВО было организовано более 300 небольших концертов и около 60 малых парадов в местах проживания участников войны. Военные артисты исполняли песни, в том числе времен войны, о Родине, любви, а также о защитниках Отечества.

Кроме того, командование соединений и воинских частей ЮВО, военные комиссариаты и представители районных администраций провели более 700 торжественных возложений цветов, венков и памятных гирлянд к памятникам, мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны.

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