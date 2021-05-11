11.05.2021 (10:00)

В Тюменской области военнослужащие ЦВО локализовали очаги возгорания

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) локализовали очаги природных пожаров в Тюменской области на территории площадью более 50 квадратных километров. До этого командующий войсками ЦВО принял решение о выделении сил и средств для борьбы с огнем в четырех районах Тюменской области.

Тушение пожаров происходит вблизи населенных пунктов Мизоново, Ожогино, Орловка и Бутусово. К работам привлечены сводные отряды инженерно-саперного полка в количестве 40 человек. Для ликвидации очагов возгорания военнослужащие применяют ранцевые огнетушители РП-15. Эти противопожарные ранцы предназначены для тушения водой и водными растворами химикатов (смачивателей) низовых пожаров слабой и средней интенсивности.

Также с их помощью методом создания «мокрой полосы» военнослужащие совместно с сотрудниками МЧС осуществляют отжиг (встречный пал), для того чтобы локализовать очаги.

В готовности к применению содержатся два вертолета Ми-8 из состава бригады армейской авиации ЦВО под Екатеринбургом. Вертолеты оснащены водосливными устройствами ВСУ-5, позволяющими сбрасывать до пяти тонн воды.

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