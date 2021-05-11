11.05.2021 (09:45)

В учебно-методическом центре «Авангард» проходят военные сборы старшеклассниц

9 мая в учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» прибыло на сборы 569 десятиклассниц из общеобразовательных школ Московской области. На протяжении пяти дней девочки будут участвовать в начальной военной подготовке: будут прыгать с парашютом, стрелять из оружия в мультимедийном и пневматическом тирах, управлять военной техникой, конструировать и программировать роботов, оказывать медпомощь, моделировать условия боя с помощью VR-технологий.

До этого в центре «Авангард» с 1 по 9 мая прошли сборы 132 девочек-юнармейцев из Москвы, которые в День Победы прошли парадным расчетом по Красной площади во главе с первым заместителем начальника Главного штаба движения «Юнармия» и директором учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарьей Борисовой.

Во время обучения юнармейцы также принимали участие в экологической акции «Растим поколение», смотрели фильмы о Великой Отечественной войне и соревнования на Кубок КВН.

Решение об открытии военных сборов для девочек было принято 9 марта 2021 года во время визита в военно-патриотический центр министра Минобороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Тогда же было решено построить новые жилые корпуса и увеличить количество курсантов, обучающихся на базе центра.

По результатам социального опроса и на основании заявок, поступающих из официальных социальных сетей центра, выяснилось, что более десяти тысяч школьниц проявляют интерес к прохождению военных сборов на базе центра «Авангард».



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