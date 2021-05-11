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11.05.2021 (09:30)

В Ленобласти военнослужащие ЗВО отразили нападение диверсантов условного противника на колонну бронетехники

На полигоне Кирилловский военнослужащие Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, в рамках специальных учений отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на колонну бронетехники на марше.

После подъема по тревоге военнослужащие вывели технику в назначенный район. Во время передвижения механики-водители на штатной технике совершенствовали навыки преодоления естественных и искусственных препятствий, тренировались в движении на максимально и минимально возможных скоростях и в развертывании колонны в боевой порядок при отражении внезапного нападения диверсантов. В ходе марша также отрабатывался уход из под огня артиллерии и авиаударов условного противника.

Кроме того, экипажи многоцелевых тягачей МТЛБ-В и танков Т-72Б3 на обозначенных участках маршрута двигались в условиях недостаточной видимости, созданной при помощи средств задымления. Они выполнили ряд специальных задач по ведению воздушной разведки с помощью беспилотников, передаче результатов наблюдения посредством установленных радиосигналов.

В марше приняли участие около 100 военнослужащих гвардейского соединения и было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники, в том числе многоцелевые тягачи МТЛБ-В, танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С3М «Акация» и буксируемые орудия 2Б16 «Нона-К».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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