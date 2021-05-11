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11.05.2021 (09:15)

Северный флот продемонстрирует свои боевые возможности слушателям Военной академии Генштаба

В последнюю декаду мая слушатели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации примут участие в практических занятиях на Северном флоте. Они посетят главную базу и штаб флота, осмотрят учебно-материальную базу, побывают в подводных силах на борту ракетных крейсеров стратегического назначения и многоцелевых атомных подводных лодок; выйдут в море на борту тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и других кораблях.

В Баренцевом море в ходе учения слушателям Военной академии будут продемонстрированы боевые возможности надводных и подводных сил, а также авиации. Им будет показано развёртывание сил флота в море, преодоление минных заграждений, поиск подводных лодок, ведение учебных боевых действий с условным применением ракетного оружия и с фактическим выполнением стрельб артиллерией и реактивными глубинными бомбами.

В демонстрационном учении под названием «Кумжа-2021» будет задействовано более 20 боевых надводных и подводных кораблей, судов обеспечения, самолётов и вертолётов.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот
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