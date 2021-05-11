11.05.2021 (09:00)

Подразделения РХБЗ ВВО в Приамурье выполнили специальную обработку объектов городской инфраструктуры перед проведением военных парадов

Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском края, выполнили специальную обработку улиц городов и населенных пунктов перед проведением парадов и торжественных шествий войск в честь празднования 76-й годовщины Дня Победы. Мероприятия выполнялись для предупреждения распространения новой короновирусной инфекции.

Для проведения специальной обработки улиц и тротуаров, военнослужащие войск РХБЗ применяли специальные автомобили АРС-14КМ на базе автомобиля КамАЗ-5350, а для обработки пешеходных дорожек и недоступных для техники мест, переносные распылители.

Специальная обработка производилась непосредственно перед выходом военнослужащих, техники, а также жителей городов и населенных пунктов к местам проведения торжественных мероприятий.

В общей сложности специалисты войск РХБЗ Амурского общевойскового объединения ВВО, за время подготовки и проведения торжественных мероприятий в честь празднования Дня Победы, выполнили специальную обработку на площади около 700 тысяч квадратных метров.

Для обеспечения специальной обработки было привлечено около 150 военнослужащих и 30 единиц техники.

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