11.05.2021 (08:40)

С начала учебного года в общевойсковом объединении ВВО проведено более 20 крупных тренировок по РХБ защите в Бурятии

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО) дислоцированном в Республике Бурятия с начала учебного года проведено более 20 тренировок по радиационной химической и биологической защите (РХБЗ). На каждую тренировку привлекался весь личный состав соединений и частей со средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

В рамках тренировок проводились занятия по отработке действий личного состава при получении сигналов оповещения с выполнением нормативов по использованию СИЗ, преодолению зараженных участков местности, эффективному применению приборов ИМД, ВПХР. Также к проведению данных тренировок привлекались экипажи машин химической разведки для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.

Основной целью еженедельных тренировок по РХБ защите в ходе проведения дня специалиста РХБ защиты является закрепление навыков военнослужащих по использованию штатной техники и современных средств защиты в условиях применения противником оружия массового поражения.

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