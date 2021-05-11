11.05.2021 (08:20)

Ракетчики ВВО в Бурятии заняли первое место в окружном этапе конкурса «Специальный маршрут»

Команда ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, заняла первое место в окружном этапе конкурса на лучшее подразделение транспортирования боеприпасов «Специальный маршрут», который входит в программу «АрМИ-2021».

Конкурс был поделён на три этапа: транспортный манёвр, огневой биатлон и контрольный рубеж.

На первом этапе военнослужащие преодолевали сложную трассу, в частности рвы, холмы, каменистые участки. Затем ракетчики показали свое мастерство погрузки автомобиля на железнодорожную платформу, а также аккуратно при помощи крана загрузили макет ящика с боеприпасами в кузов автомобиля. Каждая операция была чётко нормирована по времени. Одновременно в это время другая часть команды вела огневое прикрытие погрузки. Затем расчёт вышел на трёхкилометровый маршрут по пересечённой местности, где военнослужащие отразили ДРГ условного противника.

Теперь команда ракетного соединения поборется во всероссийском этапе конкурса, который пройдет в Астраханской области в конце мая текущего года.

Напомним, что команда от ракетного соединения из Бурятии неоднократно принимала участие в конкурсе «Специальный маршрут» и занимала призовые места.

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