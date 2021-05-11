11.05.2021 (08:00)

Участники парада из Монголии в ходе своего визита посетили культурно-исторические места в Республике Бурятия

Широкая культурно-историческая программа ожидала делегацию военнослужащих Вооруженных сил Монголии во время визита в Республику Бурятия. Гости соседнего государства впервые приняли участие в военном Параде Победы и других праздничных мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие ВС Монголии посетили танковое соединение, где ознакомились с бытом военнослужащих Восточного военного округа, организации питания и повседневной жизнедеятельностью.

Помимо этого, была представлена экспозиция исторической выставки в музее Боевой славы штаба объединения, где представлены уникальные образцы стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, личные вещи и элементы экипировки солдат и офицеров, принимавших участие в боях на Халхин-Голе и другие экспонаты. В ходе экскурсии военнослужащим продемонстрировали воссозданные элементы музейного комплекса «Партизанской деревни» времен Великой Отечественной войны.

Также группа военных из соседнего государства посетила центр российского буддизма - Иволгинский дацан, где их приветствовал единственный в стране лама капеллан Баир Батомункуев. Для гостей провели экскурсию по территории монастырского комплекса, затем они поклонились Пандито Хамбо Ламе Этигэлову у него во Дворце.

Важную роль в организации и проведении совместных праздничных мероприятий сыграло командование Восточного военного округа. Отметил, начальник отдела международного военного сотрудничества ВВО полковник Иван Степанович Тараев.

Справочно: В этом году Россия и Монголия отмечают столетие дипломатических отношений. Кроме того, Вооружённые Силы Монголии отметили 100-летний юбилей со дня образования.

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