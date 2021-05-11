11.05.2021 (07:00)

Военнослужащие ЮВО в Чечне переведут на летний режим эксплуатации более 3 тыс. техники

Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне приступили к переводу более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

К новому учебному периоду, который начнется с 1 июня с.г., будут подготовлены танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», зенитные установки ЗУ-23-2 и другая гусеничная и колесная техника.

В процессе работ будут применяться новейшие мобильные мастерские МТО-АТ, МТО-БТ, оснащенные более 20 видами специального оборудования для ремонта автомобильной и гусеничной техники.

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