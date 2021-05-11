11.05.2021 (06:40)

Около 5 тысяч военнослужащих ЗВО организовали встречу агитационного поезда «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в городе воинской славы Воронеже



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Встреча агитационного поезда «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в городе воинской славы Воронеже

Около 5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа и Воронежского гарнизона, а также жителей и гостей города воинской славы Воронежа встретили агитационный поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа» на главном железнодорожном вокзале.

После прибытия военного эшелона из 17 вагонов состоялся торжественный митинг, на котором выступили представили администрации Воронежа и Воронежской области, сотрудники военного комиссариата, а также заместитель командующего общевойсковой армии Западного военного округа генерал-майор Тимур Трубиенко.

Заместитель командующего общевойсковой армии ЗВО отметил, что подобная акция позволяет гражданам в полной мере проникнуться чувством гордости за ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

После возложения цветов к памятнику генерала армии Ивана Черняховского жителям и гостям Воронежа была представлена возможность посетить тематические вагоны современных локальных конфликтов и Великой Отечественной войны, борьбы военных с Covid-19, а также вагон детско-юношеского военно-патриотического общества «Юнармия». Всего гражданам было представлено 50 видеопроектов, 18 видеостен и 12 интерактивных тач-столов различной тематики.

Помимо образцов вооружения на агитационном поезде, автомобиля специального назначения «Тайфун-К», танка Т-90М и самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ», военнослужащими общевойсковой армии ЗВО и военно-патриотическими организациями были подготовлены дополнительные стенды с образцами современной и исторической военной техники. На них было установлены самоходные миномёты «Нона-СВК», бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», а также знаменитые ГАЗ-АА и Willys, поставлявшийся по ленд-лизу.

Правопорядок на мероприятии обеспечивали сотрудники МВД Воронежской области и военные полицейские ЗВО, дислоцированные в Воронежском гарнизоне. У военной полиции также был собственный стенд, на котором было представлено современное не летальное снаряжение и защитные комплекты «Черепаха».

Всего в военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа» приняло участие около 5 тысяч военнослужащих Воронежского гарнизона и 18,5 тысяч жителей и гостей города Воронежа.

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