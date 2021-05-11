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11.05.2021 (06:20)

Новороссийские десантники продемонстрировали свою высокую подготовку перед участниками Всероссийской конференции по патриотическому воспитанию детей и молодежи

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В рамках поведения мероприятий празднования 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., во Всероссийском детском центре «Смена» (ВДЦ), в поселке Сукко под г. Анапой в Краснодарском крае, состоялась Всероссийская конференция на тему: «Формирование эффективной системы патриотического воспитания детей и молодежи»».

Конференция проходила в онлайн и офлайн формате. Мероприятие объединило более 200 участников в стенах ВДЦ «Смена» и более 1200 зрителей онлайн в реальном времени.

В роли ключевых спикеров конференции выступили руководители муниципальных образований городов Российской Федерации, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и ВУЗов России.

Одним из самых запоминающихся и наиболее применимым в практической деятельности по военно-патриотическому воспитанию граждан стало выступление командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого.

«В данный момент для военной отрасли нашей страны это актуальный и важный вопрос. Одна из самых главных задач системы дополнительного образования — формирование системы патриотического воспитания наших детей, ведь это будущее наших Вооруженных Сил. У них должна быть определенная жизненная позиция, для чего стоит жить и чем стоит заниматься. Участие детей в таких сменах формирует у них любовь Родине, гордость за свою страну, стремление освоить военное дело. Это хорошая мотивация для службы в Вооруженных Силах», — отметил командир Новороссийского гвардейского соединения ВДВ.

Самым ярким и запоминающимся мероприятием в рамках конференции стал показ боевых возможностей подразделений Воздушно-десантных войск, которые продемонстрировали воины-десантники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Сменовцы и участники конференции познакомились с современными образцами стрелкового оружия, военной и специальной техникой, стоящей на вооружении современных Воздушно-десантных войск. В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений Воздушно-десантных войск, подразделения отдельного разведывательного батальона соединения разыграли тактический эпизод, в ходе которого провели разведку, обнаружение противника, налет, освобождение заложников и уничтожение условного противника.

Всего от Новороссийского соединения были задействованы около 500 военнослужащих и более 20 единиц боевой техники.

Кроме того, в рамках конференции были организованы тематические круглые столы, посвященные следующим темам: «Патриотическое воспитание в организации летнего отдыха и оздоровления детей», «Методики и технологии патриотического воспитания», «Патриотическое воспитание в системе детских общественных объединений»

В результате заслушанных выступлений и предложений, участники конференции подвели итоги мероприятия на торжественном закрытии и были приняты решения о продолжении работы по распространению позитивного опыта взаимодействия в организациях летнего отдыха и оздоровления детей, образовательных организациях по гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся, расширении тематики воспитательных мероприятий, посвященных вопросам патриотического воспитания в организациях летнего отдыха и оздоровления детей.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Воздушно-десантная подготовка
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