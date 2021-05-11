11.05.2021 (06:20)

Новороссийские десантники продемонстрировали свою высокую подготовку перед участниками Всероссийской конференции по патриотическому воспитанию детей и молодежи



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Новороссийские десантники продемонстрировали свою высокую подготовку перед участниками Всероссийской конференции по патриотическому воспитанию детей и молодежи

В рамках поведения мероприятий празднования 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., во Всероссийском детском центре «Смена» (ВДЦ), в поселке Сукко под г. Анапой в Краснодарском крае, состоялась Всероссийская конференция на тему: «Формирование эффективной системы патриотического воспитания детей и молодежи»».

Конференция проходила в онлайн и офлайн формате. Мероприятие объединило более 200 участников в стенах ВДЦ «Смена» и более 1200 зрителей онлайн в реальном времени.

В роли ключевых спикеров конференции выступили руководители муниципальных образований городов Российской Федерации, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и ВУЗов России.

Одним из самых запоминающихся и наиболее применимым в практической деятельности по военно-патриотическому воспитанию граждан стало выступление командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого.

«В данный момент для военной отрасли нашей страны это актуальный и важный вопрос. Одна из самых главных задач системы дополнительного образования — формирование системы патриотического воспитания наших детей, ведь это будущее наших Вооруженных Сил. У них должна быть определенная жизненная позиция, для чего стоит жить и чем стоит заниматься. Участие детей в таких сменах формирует у них любовь Родине, гордость за свою страну, стремление освоить военное дело. Это хорошая мотивация для службы в Вооруженных Силах», — отметил командир Новороссийского гвардейского соединения ВДВ.

Самым ярким и запоминающимся мероприятием в рамках конференции стал показ боевых возможностей подразделений Воздушно-десантных войск, которые продемонстрировали воины-десантники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Сменовцы и участники конференции познакомились с современными образцами стрелкового оружия, военной и специальной техникой, стоящей на вооружении современных Воздушно-десантных войск. В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений Воздушно-десантных войск, подразделения отдельного разведывательного батальона соединения разыграли тактический эпизод, в ходе которого провели разведку, обнаружение противника, налет, освобождение заложников и уничтожение условного противника.

Всего от Новороссийского соединения были задействованы около 500 военнослужащих и более 20 единиц боевой техники.

Кроме того, в рамках конференции были организованы тематические круглые столы, посвященные следующим темам: «Патриотическое воспитание в организации летнего отдыха и оздоровления детей», «Методики и технологии патриотического воспитания», «Патриотическое воспитание в системе детских общественных объединений»

В результате заслушанных выступлений и предложений, участники конференции подвели итоги мероприятия на торжественном закрытии и были приняты решения о продолжении работы по распространению позитивного опыта взаимодействия в организациях летнего отдыха и оздоровления детей, образовательных организациях по гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся, расширении тематики воспитательных мероприятий, посвященных вопросам патриотического воспитания в организациях летнего отдыха и оздоровления детей.

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