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11.05.2021 (06:00)

На Кубани летчики и зенитчики ЮВО провели тренировку по отражению авиаударов условного противника

Экипажи оперативно-тактической и армейской авиации и расчеты подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО) провели совместную тренировку в Краснодарском крае по отражению авиационных ударов условного противника.

Расчеты уникальных зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-300В4 отработали действия по обнаружению, перехвату и уничтожению условных воздушных целей, имитирующих нарушителей воздушного пространства, прикрытию воздушных рубежей и подразделений, расположенных в районе проведения тренировки.

Учебно-тренировочные полеты дежурной смены на истребителях Су-30СМ, вертолетах Ми-28Н и Ка-52, имитирующих высокоскоростные и низколетящие цели, выполнялись вдоль черноморского побережья на высотах от 50 до 6 тыс. м на различных скоростях с выключенными системами опознавания.

В совместной тренировке сил и средств авиации и ПВО ЮВО принимали участие около 300 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-300В4, истребители Су-30СМ, вертолеты Ми-28Н и Ка-52.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Авиация , Учения
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