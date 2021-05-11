11.05.2021 (05:20)

Для военнослужащих армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах в праздничные дни разнообразили меню

В честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах были организованы праздничные обеды.

Так, кроме обычных блюд, военные повара испекли для военнослужащих праздничные пироги, сладкие булочки, а также порадовали свежими фруктами и конфетами. Во время приема пищи в столовой играли военно-патриотические песни.

Более 1000 военнослужащих армейского корпуса ВВО высоко оценили блюда, приготовленные военными поварами в праздничные и выходные дни.

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