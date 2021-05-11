11.05.2021 (05:00)

В мотострелковом соединении ВВО для учащихся общеобразовательных учреждений Забайкальского края состоялся «День призывника»

На территории мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, состоялся «День призывника». Мероприятие было организовано командованием части, военным комиссариатом и представителями общественных организаций.

В ходе мероприятия более 200 учащихся общеобразовательных учреждений региона получили возможность посетить прославленную воинскую часть, выставку вооружения и военной техники, а также казарму, столовую и клуб.

В рамках «Дня призывника» молодым людям были доведены основные аспекты прохождения военной службы по призыву, а также перспективы и возможности при поступлении на службу по контракту в воинские части ВВО.

Помимо этого, для участников мероприятия работала полевая кухня, где все желающие могли попробовать солдатскую кашу и выпить горячий чай.

В мероприятии приняли участие свыше 100 военнослужащих соединения. Было задействовано свыше 30 единиц техники.

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