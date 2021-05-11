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11.05.2021 (04:00)

Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова приступили к стажировке на учебных катерах ТОФ

Более 20 курсантов выпускного курса Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, проходящие обучение по специальности «Кораблевождение и эксплуатация морских средств навигации», приступили к стажировке на учебных катерах ТОФ. Практические занятия проходят в акватории Амурского залива на учебных катерах УК-164 и УК-288.

Во время прохождения стажировки будущие офицеры под контролем преподавателей будут исполнять обязанности на первичных должностях по своей специальности. Курсанты будут нести вахты и дежурства, принимать участие в корабельных тренировках, закреплять на практике полученные на лекциях теоретические знания.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Тихоокеанский флот
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