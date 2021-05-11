11.05.2021 (00:45)
Военнослужащие дальней авиации поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации навестили дома и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с днём Победы.
Поблагодарили ветеранов за мирное небо над головой, пожелали крепкого лётного здоровья, жизненных сил, благополучия и вручили памятные подарки.
Ветераны в свою очередь делились своими воспоминаниями о времени тех лет.
Так к примеру лётчик в отставке полковник Федяев Евгений Ильич рассказал, как участвовал в освобождении Крыма, в 1943 году был тяжёло ранен в полёте, смог посадить самолёт на аэродром, после чего потерял сознание. Дошёл до конца Великой Отечественной войны. Евгению Ильичу скоро исполнится 99 лет.
С особым интересом военнослужащие поздравили военного штурмана, полковника в отставке Двирника Фёдора Григорьевича, который имеет огромный военный опыт, является участником 10-ти парадов на Красной площади в Москве.
Он рассказал про свой жизненный путь и боевые награды. В этом году Фёдор Григорьевич отмечает свой 103-й день рождения.
Также личный состав с торжественным визитом навестил старшего лейтенанта Широкова Павла Фёдоровича и капитана Олейника Григория Марковича.
«Военнослужащие всегда с большим трепетом относятся к подобным встречам. Для нас большая честь пообщаться с ветеранами, услышать истории о том времени из первых уст. Благодаря ветеранам мы 76 лет живём под мирным небом. В нашей памяти навсегда останется то, что они сделали для каждого из нас», - сообщил заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Руслан Ахметжанов.