11.05.2021 (00:45)

Военнослужащие дальней авиации поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации навестили дома и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с днём Победы.

Поблагодарили ветеранов за мирное небо над головой, пожелали крепкого лётного здоровья, жизненных сил, благополучия и вручили памятные подарки.

Ветераны в свою очередь делились своими воспоминаниями о времени тех лет.

Так к примеру лётчик в отставке полковник Федяев Евгений Ильич рассказал, как участвовал в освобождении Крыма, в 1943 году был тяжёло ранен в полёте, смог посадить самолёт на аэродром, после чего потерял сознание. Дошёл до конца Великой Отечественной войны. Евгению Ильичу скоро исполнится 99 лет.

С особым интересом военнослужащие поздравили военного штурмана, полковника в отставке Двирника Фёдора Григорьевича, который имеет огромный военный опыт, является участником 10-ти парадов на Красной площади в Москве.

Он рассказал про свой жизненный путь и боевые награды. В этом году Фёдор Григорьевич отмечает свой 103-й день рождения.

Также личный состав с торжественным визитом навестил старшего лейтенанта Широкова Павла Фёдоровича и капитана Олейника Григория Марковича.

«Военнослужащие всегда с большим трепетом относятся к подобным встречам. Для нас большая честь пообщаться с ветеранами, услышать истории о том времени из первых уст. Благодаря ветеранам мы 76 лет живём под мирным небом. В нашей памяти навсегда останется то, что они сделали для каждого из нас», - сообщил заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Руслан Ахметжанов.

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