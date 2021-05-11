11.05.2021 (00:15)

Более 3000 военнослужащих соединения дальней авиации и членов их семей приняли участие в акции «Свеча памяти»

В Амурском соединении дальней авиации прошла акция «Свеча памяти», приуроченная к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В данной акции приняли участие более трех тысяч военнослужащих и члены их семей.

В день проведения акции в вечернее время участники акции выставляли в окнах домов горящие свечи, многие рядом со свечами ставили портреты родственников, которые принимали участие в войне, ковали победу в тылу.

Акция «Свеча памяти» посвящена погибшим в годы Великой Отечественной войны и проводится ежегодно по всей России.

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