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11.05.2021 (03:00)

Подразделение военной полиции российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе осуществляет патрулирование Лачинского коридора

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Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня и обеспечению безопасности движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору.

С 12 ноября прошлого года подразделение военной полиции российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе ежедневно осуществляет патрулирование по Лачинскому коридору. Целью данного патрулирования является контроль за выполнением соглашения о прекращении огня, сбор информации, проверка участков местности, не просматриваемых с наблюдательных постов, демонстрация присутствия российского миротворческого контингента.

«Лачинский коридор – это дорога, которая соединяет город Степанакерт с Арменией. Российский миротворческий контингент, в соответствии с соглашениями, осуществляет ее контроль. Контроль осуществляется не только дороги, но и подступов к ней шириной до 5 километров», - сообщил офицер подразделения военной полиции подполковник Иван Кузьмин. «Патрулирование коридора осуществляется ежедневно. В любых погодных условиях. Самым сложным периодом были декабрь – январь, когда на Лачинском коридоре были серьезные туманы, а также обледенение дороги», - добавил он.

Ежедневно протяженность маршрутов патрулирования военной полиции российского миротворческого контингента составляет около 50 километров.

Помимо выполнения задач по патрулированию Лачинского коридора, подразделение военной полиции российского миротворческого контингента регулярно привлекаются к обеспечению безопасности при проведении гуманитарных акций, сопровождению паломников в монастыри Амарас и Дадиванк, находящиеся в непосредственной близи от линии разграничения сторон, а также к сопровождению колонн с гуманитарными грузами, доставляющих все необходимое для восстановления инфраструктуры Кельбаджарского района и иным мероприятиям.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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