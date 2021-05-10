10.05.2021 (22:00)

Курсанты детского морского центра «Каравелла» приняли участие в реконструкции десантной операции времен Великой Отечественной войны

В Новосибирске группа курсантов детского морского центра «Каравелла», подшефного Главному командования Военно-Морского Флота, впервые приняла участие в реконструкции сражения Великой Отечественной войны. В селе Каменка Новосибирского района был показан эпизод боя с высадкой морского десанта и захвата побережья в честь краснофлотца Николая Федоровича Хохлова.

Организатором мероприятия выступила Новосибирская городская общественная организация «Военно-исторический клуб «Живая история». В общей сложности в мероприятии приняли участие более 50 реконструкторов из Новосибирска, Алтайского края, Бердска, Куйбышева. Курсанты-каравельцы обеспечивали высадку десанта со шлюпки Ял-4.

Специально для реконструкции изготовлены полногабаритные макеты катера «МО-IV Малый охотник», а также немецкого сторожевого катера. Масштабное действие развернулось как в водах озера, так и на берегу. Воссоздание атмосферы боя проводилось в том числе с помощью военной техники: немецкие гусеничные самоходки с возможностью имитации выстрела, немецкий многоцелевой легковой автомобиль Kübelwagen, габаритный макет пушки ЗИС-2 с возможностью имитации выстрела, бронеавтомобиль БТР-40 и грузовой автомобиль ЗИС-5, немецкий мотоцикл BMW R71.

Справочно: Николай Федорович Хохлов, краснофлотец, уроженец с.Каменка Новосибирского района. Начал службу в рядах Красной Армии в 1940 году. Из представления о его награждении Медалью Ушакова: «В течение четырех боевых компаний участвовал во всех операциях, которые выполнял катер: дозорная служба, сопровождение караванов плав средств на позиции. В мае 1944 года во время боя с катерами противника находясь в машинном отделении обеспечивал бесперебойную работу агрегатов и нужными ходами катер. Катера противника отошли, не выполнив своей задачи. 28 июня 1944 года эффективно действовал в борьбе за живучесть катера, заделывании пробоины, выкачивании воды. Всего принял участие в 40 боевых операциях.

С 15 декабря 1944 по 15 марта 1945 года Хохлов состоял в ремонтной группе катеров, работал по ремонту механизмов катера, проявил себя как одного из лучших краснофлотцев. Несмотря на холод, нехватку инструментов и материалов, они систематически выполнял норму на 140-180 процентов. Благодаря увеличению рабочего дня и рационализации методов труда, работу по ремонту катера товарищ Хохлов выполнял в два раза раньше срока. За этот многодневный подвиг Николай Федорович Хохлов был награжден Медалью Нахимова.

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