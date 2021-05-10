10.05.2021 (22:30)

В Военном университете прошел митинг, посвященный 76 годовщине Победе в Великой Отечественной войне

В Военном университете Министерства обороны Российской Федерации прошел митинг, посвященный 76 годовщине Победе в Великой Отечественной войне. Руководил мероприятием заместитель начальника Военного университета по военно-политической работе полковник Сергей Басов.

В своем обращении Сергей Валерьевич отметил важность сохранения памяти о Великой войне и заботы о ветеранах, которые способствуют укреплению патриотического воспитания молодого поколения в Вооруженных силах.

Завершился митинг общественной гражданско-патриотической акцией "Бессмертный полк". Участниками шествия стали курсанты Военного университета Минобороны России, а также воспитанники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Они почтили память своих предков, воевавших в Великой Отечественной Войне.

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