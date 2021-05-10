10.05.2021 (19:00)

Воспитанники спортивной школы ЦСКА, г. Севастополь приняли участие в праздновании Дня Победы

В рамках празднования Дня Победы в Севастополе прошли торжественные мероприятия. В одном из них, «Эскадре памяти», приняли непосредственное участие воспитанники спортивной школы секции парусного спорта ЦСКА, г. Севастополь.

Праздничные мероприятия в Севастополе начались с возложения цветов к Мемориалу защитникам Севастополя 1941-1942 годов. Затем на центральных улицах города прошел военный парад войск Севастопольского гарнизона.

По завершении парада зрители переместились на берега Севастопольской бухты, где прошла «Эскадра памяти». Более 80 судов пронесли на своих бортах стяги с именами кораблей, участвовавших в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Возглавил колонну трехмачтовый учебный фрегат «Херсонес». За ним последовал катер командующего Черноморским флотом, яхты и маломерные суда. Замыкали стой 30 воспитанников спортивной школы ЦСКА, г. Севастополь на швертботах «Оптимист», «Зум-8» и «Лазер». В честь праздника над парусом каждого юного спортсмена реяла георгиевская лента.

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