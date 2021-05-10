10.05.2021 (18:00)

Армейские стрелки завоевали еще 15 наград на чемпионате России и Всероссийских соревнований по стрельбе из малокалиберного оружия

В Казани на соревнованиях чемпионата России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия, которые являются последним отборочным этапом на чемпионат Европы в Хорватии. Спортсмены ЦСКА завоевали еще 15 наград разного достоинства - 6 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовые.

Чемпионкой России в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров стала лейтенант Юлия Каримова. «Серебро» завоевала лейтенант Юлия Зыкова, которая показала лучший результат в квалификации. Армейская спортсменка Анастасия Галашина стала третьей. Всего в упражнении приняли участие 55 спортсменок из 19 регионов.

На Всероссийских соревнованиях спортсмены разыграли медали в олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров, пары смешанные», участие в котором приняли 44 команды из 25 регионов. Победителями в нем стали Артем Черноусов и Надежда Колода. Второе место заняли прапорщик Светлана Медведева и Станислав Силаев. Маргарита Черноусова в дуэте с Антоном Аристарховым замкнули тройку лидеров.

Победителем в упражнении «Малокалиберный стандартный пистолет, дистанция 25 метров, пара смешанная» лучший результат в золотом медаль-матче показали лейтенант Леонид Екимов и Алена Суслонова, которые были точнее Глеба Родина и Светланы Медведевой. Третьими стали лейтенант Антон Гурьянов и Кира Мозгалова.

В олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров, мужчины», участие приняли 62 спортсмена из 26 регионов. Победу одержал Артем Черноусов. Второе место занял Алексей Кузнецов, третье - Артем Аристархов.

В стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров среди женщин победила Кира Мозгалова. Алена Дорошкевич завоевала «серебро», а Светлана Медведева - «бронзу».

35 команд из 19 регионов страны приняли участие в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений среди смешанных пар. Первое место завоевали старший прапорщик Алена Низкошапская и Илья Марсов. Вторыми стали Игорь Скуратов и Алина Хизбулина. Замкнули тройку лидеров Дарья Вдовина и Станислав Кузнецов.

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