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10.05.2021 (17:30)

Инженеры общевойсковой армии ЗВО окажут помощь поисковикам Ленинградской области в проведении раскопок в местах сражений Зимней войны

Военнослужащие инженерно-саперного батальона отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа окажут помощь участникам поисковых отрядов в проведении раскопок на болоте Ханхиоян-суо, расположенного в Ленинградской области.

В ходе поисковых работ военнослужащие при помощи миноискателей ИМП-2 проведут инженерную разведку местности на предмет наличия взрывоопасных предметов, снимут верхний слой грунта.

Кроме того, на протяжении всего времени проведения операции вместе с поисковиками будет работать мобильная группа разминирования для осмотра и вывоза обнаруженных боеприпасов к месту их последующей утилизации.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , Инженерные войска
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