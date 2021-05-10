10.05.2021 (17:30)

Инженеры общевойсковой армии ЗВО окажут помощь поисковикам Ленинградской области в проведении раскопок в местах сражений Зимней войны

Военнослужащие инженерно-саперного батальона отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа окажут помощь участникам поисковых отрядов в проведении раскопок на болоте Ханхиоян-суо, расположенного в Ленинградской области.

В ходе поисковых работ военнослужащие при помощи миноискателей ИМП-2 проведут инженерную разведку местности на предмет наличия взрывоопасных предметов, снимут верхний слой грунта.

Кроме того, на протяжении всего времени проведения операции вместе с поисковиками будет работать мобильная группа разминирования для осмотра и вывоза обнаруженных боеприпасов к месту их последующей утилизации.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице