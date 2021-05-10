10.05.2021 (17:00)

Всемирный флешмоб по исполнению песни «Катюша», Приуроченный к Дню Победы состоялся в США

Представители военного атташата, сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в США, дипломаты Посольства России приняли участие в памятной акции - всемирном флешмобе, приуроченном к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и а-капелла исполнили легендарную песню военных лет «Катюша».

Знаменитая «Катюша» появилась на свет за несколько лет до Великой Отечественной войны в 1938 году и давно уже стала одним из главных символов России в мире. Во время войны "Катюшами" называли боевые машины реактивной артиллерии серии "БМ".

Впервые флешмоб прошел 27 ноября 2018 г. в Музее Победы на Поклонной горе по инициативе администрация Музея, Росгвардии и Общероссийской организации «Офицеры России».

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