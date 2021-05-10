10.05.2021 (16:30)

Авиатехника ЗВО совершила перелёты на аэродромы базирования после участия в воздушном параде Победы

30 самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа совершили перебазирование из оперативных аэродромов на аэродромы постоянного базирования в Псковской, Курской, Воронежской, Тверской областях и республике Карелия после торжественного пролета над Санкт-Петербургом, посвященного 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

Парадная группа авиации была представлена современными самолётами оперативно-тактической авиации Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, транспортными самолетами Ан-26, Ан-12, Ту-134, а также вертолётами армейской авиации объединения Ми-26, Ка-52 «Аллигатор», Ми-8мтв-5, а также Ми-28 «Ночной охотник».

Пролёт парадной группы авиации округа над центральной частью Санкт-Петербурга был осуществлён в едином строю, составом тактических групп по классам воздушных судов на высоте от 150 до 300 м со скоростью от 200 до 550 км/ч.

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