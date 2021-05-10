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10.05.2021 (16:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к мероприятиям подготовительного периода

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приступили к мероприятиям подготовительного периода, в котором будет задействовано 100% личного состава.

В течение месяца пройдут сборы с военнослужащими специалистами, испытания на присвоение и подтверждение классной квалификации, учебно-методические сборы с сержантским и офицерским составом и занятия по безопасности военной службы.

В рамках подготовительного периода будет проведена подготовка объектов ОГРВ ПРРМ к эксплуатации в летних условиях. Военнослужащими будет произведен перевод около 150 единиц вооружения и военной техники (ВВТ) на летний режим эксплуатации. В ОГРВ ПРРМ будет усовершенствована учебно-материальная база (УМБ) войскового стрельбища, танкодрома и автодрома, для проведения занятий по боевой подготовке.

Работы по ремонту и обслуживанию ВВТ и учебно-материальной базы будут произведены силами квалифицированных специалистов военнослужащих ремонтных подразделений и подразделений обеспечения. Данная категория военнослужащих имеет образование по техническим специальностям и многолетний опыт работы с военной техникой и оборудованием УМБ.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад"
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