10.05.2021 (15:00)

ЦВО вдвое усилил группировку по тушению лесных пожаров в Тюменской области

Центральный военный округ (ЦВО) вдвое увеличил количество военнослужащих, задействованных в тушении природных пожаров в Тюменской области. Ранее командующий войсками ЦВО принял решение о выделении сил и средств для борьбы с огнем в четырех районах Тюменской области по обращению региональных властей.

Дополнительно для тушения пожаров в район населенного пункта Орловка Тюменской области направлено сводный отряд инженерно-саперного полка в количестве 20 человек. На месте несколько дней уже один отряд из 20 военнослужащих. В общем сложности в борьбе с огнем задействовано 40 человек.

Для тушения очагов возгорания военнослужащие применяют ранцевые огнетушители РП-15, предназначенные для тушения водой и водными растворами химикатов (смачивателей) низовых пожаров слабой и средней интенсивности, а также для проведения отжига методом создания «мокрой полосы».

В готовности к применению содержатся два вертолета Ми-8 из состава бригады армейской авиации ЦВО под Екатеринбургом. Вертолеты оснащены водосливными устройствами ВСУ-5, позволяющими сбрасывать до пяти тонн воды.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице